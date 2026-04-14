A Bari torna in pista la storia: dopo il grande successo delle precedenti edizioni, nel capoluogo pugliese torna il Gran Premio di Bari, il grande evento di rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata tra il 1947 e il 1956. Organizzata da Old Cars Club, la nona edizione del Gran Premio di Bari arriverà in città dal 23 al 26 aprile 2026 per tornare a far vibrare il lungomare al ritmo dei motori che hanno fatto la storia dell’automobilismo: quattro giorni intensi di passione per le corse e le quattro ruote, tra adrenalina, ma anche tanti eventi collaterali, come esposizioni statiche, sfilate, talk, presentazioni e una giornata interamente dedicata ai più piccoli.

Una rievocazione ancora più ricca delle precedenti, che porterà in città grandissimi ospiti del mondo dei motori e non solo, nonché piloti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi europei: un momento di ritrovo collettivo per gli appassionati delle quattro ruote rombanti che porterà a Bari, ancora una volta, un grande evento dal respiro internazionale.

Tra le novità di questa edizione del Gran Premio di Bari, l’esclusiva mostra di auto e moto d’epoca, oltre che di cimeli e testimonianze della storica gara, dal titolo “60 anni di storia. Un circuito nel cuore della città”, allestita all’interno del Teatro Margherita di Bari, nuovo hub espositivo e operativo dell’evento.

La mostra sarà presentata in anteprima in occasione della conferenza stampa di presentazione della 9^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, che si terrà giovedì 16 aprile alle 11 nel Teatro Margherita, alla presenza del sindaco di Bari, Vito Leccese, dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, del presidente di Old Cars Club, Antonio Durso e del direttore artistico dell’evento, Toto Vivinetto. L’incontro sarà occasione per illustrare il ricco calendario di appuntamenti collaterali, oltre a molte altre curiosità di questa nona edizione. La mostra sarà ufficialmente aperta al pubblico a partire dalle ore 16 di giovedì 16 aprile 2026.