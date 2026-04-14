In occasione delle prossime celebrazioni in programma per la Festa di San Nicola a maggio, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’accensione delle luminarie artistiche di piazza del Ferrarese, che accoglieranno la statua del Santo Patrono in processione.

Questa mattina sono, dunque, cominciate le operazioni di allestimento delle luminarie, affidate alla ditta Paulicelli, nell’ambito dell’accordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose (luminarie) e addobbi natalizi, per eventi di rilevanza cittadina.

Il progetto “Teatro San Nicola” prevede la realizzazione di un sistema integrato di architetture luminose temporanee, ideato per la valorizzazione scenografica del tessuto urbano e del percorso dedicato a San Nicola.

In piazza del Ferrarese saranno allestiti un portale di accesso con due torrioni angolari (alti 18 metri e lunghi 12), due spalliere laterali alte 10 metri e lunghe 105 metri ciascuna, e un prospetto centrale monumentale (alto 19 metri e lungo 16), che fungerà da fondale scenografico per l’altare di San Nicola.

L’impianto sarà costituito da circa 250mila sorgenti luminose a tecnologia led, selezionate per garantire elevata efficienza energetica e ridotta emissione termica.

L’allestimento si completerà con il posizionamento di 13 rosoni luminosi al molo San Nicola e 7 pali luminosi in piazza Eroi del Mare.