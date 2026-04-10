Agguato nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, a Bari in viale della Repubblica. Un 19enne del posto è stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola mentre si trovava davanti ad una sala giochi. Non sarebbe ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura barese che hanno avviato le indagini. colpi sono stati sparati dalla strada e hanno danneggiato la vetrina dell’attività commerciale, al cui interno c’erano decine di persone. Recuperati diversi bossoli. Il 19enne ferito è stati portato da alcuni amici al pronto soccorso del Policlinico in auto. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La zona è stata transennata per consentire i rilievi.