Tony Boy non si ferma. Mentre il suo primo tour nei palasport si avvicina — si parte il 13 maggio dal Palazzo dello Sport di Roma — l’artista annuncia oggi il «Summer Tour 2026», che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani per tutta l’estate. Tra le tappe anche Bari, venerdì 11 settembre alla Fiera del Levante.

Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è nato nel 1999 a Padova ed è oggi uno dei nomi più rilevanti della nuova scena urban italiana. Dopo il successo di «Umile» del 2023, certificato doppio platino, nel 2024 aveva consolidato la sua crescita con l’album «Nostalgia (export)», certificato platino e trainato dai singoli oro «Moon» e «Fortuna». Nello stesso anno aveva collezionato numerosi riconoscimenti e performance di rilievo: dal Red Valley Festival all’Arena di Verona per il Future Hits Live, fino al premio ai TIM Music Awards. Aveva poi pubblicato «ETC» con Nardo Wick e il terzo volume del mixtape «Going Hard 3», anch’esso certificato platino. A inizio 2025 era uscito «Wet» con Glocky, seguito da un Tour Club completamente sold out, dai singoli «Uragano», «Isolato» e «Step» con Lazza, e dall’album «Uforia», certificato oro e pubblicato il 27 giugno 2025, portato live nel Going Hard Live Summer Tour fino allo show all’undicesimo settembre a Rho Fiera Milano.

Il 2 gennaio 2026 ha pubblicato «Trauma», con Atlantic Records Italy e Warner Music Italy: primo album più ascoltato al mondo nel weekend di debutto, oltre 15 milioni di streaming nella prima settimana e numero uno sia della Classifica Top Album che della Classifica Formati Fisici di FIMI/NIQ. Le date del Summer Tour saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del disco con cui si è ulteriormente consolidato il suo status di GOAT.

Le altre tappe del Summer Tour 2026, organizzate da Vivo Concerti, sono: sabato 11 luglio a Bassano del Grappa al Bassano Music Park; venerdì 7 agosto a Majano al Festival di Majano; giovedì 27 agosto a Palermo al Wave Summer Music; sabato 29 agosto a Empoli al Beat Festival; martedì 8 settembre a Roma al Roma Summer Fest, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

I biglietti saranno disponibili online da venerdì 10 aprile alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 15 aprile alle ore 11.00, su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

Nel frattempo prosegue la corsa ai biglietti per il tour nei palasport: già sold out le due date milanesi all’Unipol Forum del 15 e 23 maggio e quella del 29 maggio al Fiera di Padova. Restano disponibili i concerti del 13 maggio a Roma, del 19 maggio a Napoli al Palapartenope e del 22 maggio a Bologna all’Unipol Arena. Informazioni su vivoconcerti.com.