Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni, che consentiranno di trasformare 750 metri di strada carrabile in un viale alberato pedonale, recuperando, ove presenti, le storiche basole in pietra lavica.

Il cronoprogramma attuale dell’intervento, finanziato con fondi PNRR per circa 6 milioni 800mila euro, conferma la conclusione dei lavori di pedonalizzazione della strada al 30 giugno 2026. Entro la fine della settimana in corso saranno integralmente liberati dalle recinzioni i primi tre isolati, compresi tra corso Italia e via Crisanzio, su cui sono stati già piantumati alberi ed essenze vegetali, parte integrante del progetto di rigenerazione urbana che punta a incrementare la qualità ambientale e il comfort dello spazio pubblico. Contestualmente, saranno recintati ulteriori due isolati di via Manzoni, a esclusione dei tratti immediatamente in prossimità di piazza Risorgimento, che saranno cantierizzati nell’ultima fase dei lavori.

Nel dettaglio, il restyling complessivo ha previsto che i tre isolati tra corso Italia, via Rossani e via Crisanzio siano stati adibiti a zona 10, anche per agevolare l’ingresso nella scuola Manzari Buonvino, e rivestiti con nuove basole di pietra lavica. Attualmente, completate le piantumazioni, è in corso l’ultimazione del marciapiede dell’isolato compreso tra via Rossani e via Crisanzio: entro il fine settimana, dunque, l’intero tratto sarà liberato dalle recinzioni di cantiere e aperto al passaggio pedonale e veicolare, con alberi e nuova pavimentazione, come previsto da progetto.

All’estremità opposta, i due isolati a partire da piazza Garibaldi (tra piazza Garibaldi, via Abate Gimma e via Calefati) saranno invece pedonali e lastricati con le basole storiche recuperate. Al momento sono in fase conclusiva le operazioni di Retegas, mentre le lavorazioni del cantiere di riqualificazione si stanno concentrando sulle fasi di scavo, getto del massetto, realizzazione delle caditoie per l’acqua piovana. Le basole storiche, come da accordi con la Sovrintendenza e grazie anche alla presenza della sorveglianza archeologica, saranno recuperate e catalogate a seconda delle dimensioni: la pavimentazione della nuova via Manzoni, realizzata su questi due isolati con le basole originarie, presenterà infatti file omogenee, costruite con pezzi di uguale larghezza. A seguire, si procederà con il rifacimento dei marciapiedi laterali, attualmente disponibili per l’attraversamento dei pedoni.

Il cantiere, inoltre, sta interessando anche i quattro isolati compresi tra via Principe Amedeo e via Crisanzio, che saranno lastricati con basole nuove di pietra lavica e calcarea, a formare specifici disegni architettonici che richiamano trame di tessuti, in riferimento alla storica vocazione “tessile” della strada.

Nello specifico, sono in corso i lavori sull’isolato compreso tra via Garruba e via Crisanzio, su cui sta prendendo forma la pavimentazione con trama “a Scottish”, mentre la prossima settimana partiranno le operazioni sul basolato dell’isolato tra via Nicolai e via Garruba, che presenterà una trama che richiama il brand della moda italiana Versace. Seguiranno gli interventi sul basolato degli isolati tra via Dante e via Nicolai (già area di stoccaggio, che avrà un “tappeto” centrale in opus spicatum), mentre, sempre dalla prossima settimana, sarà recintato anche il tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Dante (con trama a rombi).

Gli ultimi isolati interessati dagli interventi saranno quelli in prossimità di piazza Risorgimento, adibiti a zona 10 e rivestiti con basole nuove di pietra lavica. Tutte le basole storiche che saranno riportate alla luce nel corso degli scavi, lungo l’intera via Manzoni, fino a questo momento coperte dall’asfalto, saranno recuperate, catalogate e riposizionate sui primi isolati a partire da piazza Garibaldi.

“La nuova via Manzoni comincia non solo a prendere forma, ma anche, finalmente, a essere fruibile per tutti, con i primi tre isolati che nelle prossime ore saranno liberati definitivamente dalle recinzioni- sottolinea l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Noi ce la stiamo mettendo tutta e siamo fiduciosi di rispettare il cronoprogramma, confermando la data del 30 giugno per concludere gli interventi sulla strada pedonale. Chiediamo ancora un po’ di pazienza a commercianti e residenti: il nostro impegno è costante, anche nel sincronizzare e coordinare i numerosi interventi sui sottoservizi realizzati da diversi enti. I primi isolati, senza recinzione, sono bellissimi e, siamo certi, quelli che saranno completati nei prossimi due mesi renderanno via Manzoni ancora più bella”.