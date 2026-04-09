Attraverso false pratiche amministrative, predisposte da un gruppo di consulenti del lavoro e agenti assicurativi, avrebbero favorito il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari, qualificati come braccianti agricoli. Era questo il meccanismo alla base di una maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Matera.

Undici le persone finite ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Roberto Scillitani, su richiesta del Pubblico Ministero Lucia Spinelli. Trentasei invece gli indagati, tra i quali figurano anche ex consiglieri comunali di Bari e dipendenti del Comune di Triggiano.

Sono accusati a vario titolo, e secondo le rispettive responsabilità, di tredici episodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In base a quanto emerso dall’attività investigativa, alcuni indagati si sarebbero occupati di reclutare cittadini extracomunitari interessati a pagare per ottenere un titolo per entrare in Italia, mentre professionisti tra Puglia e Basilicata avrebbero predisposto le pratiche irregolari, presentate presso le Prefetture di Bari, Potenza, Matera e Milano.

Il sistema – secondo l’accusa – si reggeva anche sulla complicità di alcuni imprenditori agricoli, talvolta titolari di aziende create ad hoc proprio per simulare la necessità di manodopera per il lavoro nei campi. Altri imprenditori agricoli, del tutto estranei alla vicenda, avrebbero visto invece il nome della propria azienda utilizzato a loro insaputa.