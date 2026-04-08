La Polizia di Stato a Bitonto, nella serata di lunedì, durante un mirato servizio di polizia giudiziaria, ha tratto in arresto, in forza di un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bari, un 37enne pregiudicato locale che, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, veniva afflitto dalla misura più gravosa della detenzione in carcere, per scontare la pena residua di anni 1.
In particolare, già sottoposto alla detenzione domiciliare per una pena di 4 anni, a causa di fatti commessi nel 2022 in provincia di Avellino, evadeva rendendosi di fatto irreperibile dall’agosto 2025.
L’attività di monitoraggio degli spostamenti dei suoi familiari più stretti, ha consentito, avantieri, giorno di Pasquetta, attraverso un accurato servizio di osservazione e cinturazione di una villetta nell’agro bitontino, di bloccare il 37enne, che non opponeva alcuna resistenza all’arresto.
Dopo le formalità di rito, l’uomo veniva tradotto nella casa circondariale di Bari per ivi scontare il residuo di pena