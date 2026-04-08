Sabato 11 aprile 2026 la Banca d’Italia apre al pubblico la propria sede di Bari con una giornata dedicata alla scoperta delle ricchezze architettoniche dell’edificio e alla storia e alle funzioni della moneta.

Durante l’apertura straordinaria, i visitatori e le visitatrici – accompagnati/e dal personale della Banca – potranno attraversare alcuni degli ambienti più rappresentativi della Sede, partecipare a sessioni informative sulle caratteristiche di sicurezza delle banconote e visitare la mostra “La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo”.

Inaugurata il 29 settembre e prorogata fino al 30 aprile, l’esposizione è realizzata dalla Banca d’Italia nell’ambito del progetto MUDEM – Museo della Moneta, in collaborazione con le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e per le province di BAT e Foggia e con la Fondazione Archeologica Canosina, con il supporto di Puglia Culture.

Il percorso espositivo racconta l’evoluzione della moneta e il suo ruolo nello sviluppo dell’economia e offre strumenti per comprendere meglio il funzionamento del sistema finanziario. Seguendo un “filo rosso”, che collega oggetti etnografici e reperti archeologici, insieme a monete storiche, pannelli informativi e materiali multimediali, il pubblico potrà approfondire la storia monetaria italiana, il ruolo della moneta nelle relazioni economiche e il concetto di “fiducia”, che è alla base di ogni sistema monetario.