Partono l’8 aprile, all’ex Mercato del Pesce, gli incontri pubblici di “Bari in progress”, dedicati ai cantieri in corso e alle trasformazioni della città.

L’iniziativa nasce per rendere più accessibili le informazioni sui principali progetti che stanno interessando Bari e per accompagnare i cittadini in una fase di cambiamento che coinvolge diversi quartieri e ambiti della vita urbana.

Non solo informazione, ma dialogo diretto: negli spazi allestiti con mappe e pannelli illustrativi, cittadini, tecnici e amministratori si confronteranno sui principali interventi, dalla mobilità agli spazi pubblici, fino a servizi, ambiente e verde urbano.

Attraverso il percorso espositivo sarà possibile orientarsi tra gli interventi in corso e avere un quadro complessivo delle trasformazioni che stanno ridisegnando la città.

L’obiettivo è chiarire i progetti in corso e raccogliere osservazioni su come migliorare l’utilizzo dei nuovi spazi urbani. Gli esiti degli incontri saranno poi restituiti pubblicamente, per garantire continuità e trasparenza nel dialogo con la cittadinanza.

“È una fase di grande trasformazione per la città e riteniamo fondamentale accompagnarla con strumenti di informazione chiari e accessibili – dice l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi –. Abbiamo avviato ‘Bari in progress’ per consentire ai cittadini di conoscere in modo aggiornato lo stato dei cantieri in corso. L’insieme delle iniziative dedicate alla comunicazione dei lavori, dal sito web al call center, punta a rendere più semplice l’accesso alle informazioni sugli interventi e sulle modalità con cui vengono realizzati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Dopo il primo appuntamento all’ex Mercato del Pesce, il percorso proseguirà nei quartieri con altri tre incontri ospitati in alcune scuole cittadine, per favorire una partecipazione più ampia e diffusa.

Gli appuntamenti si terranno: il 9 aprile alla scuola Iqbal (via Omodeo 27), dalle 16 alle 19, il 10 aprile alla scuola Rodari (via Attilio Corrubia 1), dalle 17 alle 20, l’11 aprile alla scuola Marconi (via del Faro 6), dalle 9.30 alle 12.30.

La partecipazione è libera. I cittadini possono registrarsi online a questo form per facilitare l’organizzazione.

Il ciclo di incontri rientra nella campagna “Bari in progress”, con cui il Comune punta a rafforzare il coinvolgimento diretto della comunità locale nei processi di trasformazione urbana in atto.

L’apertura dell’incontro all’ex Mercato del Pesce è prevista mercoledì 8 aprile alle ore 17.00 alla presenza del sindaco Vito Leccese, della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Giovanna Iacovone e dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.