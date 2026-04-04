Attrezzature che completano il campo sportivo e oltre 3000 nuove alberature caratterizzate da alto fusto e doppio filare e un trullo recuperato del 1800. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha iniziato i sopralluoghi agli oltre 100 cantieri del capoluogo pugliese. Tra questi quello di Costa sud, parco costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente e in particolare quello del Lotto 6, parco Bellavista, dove è prevista la creazione e la riqualificazione di uno spazio da destinarsi al tempo libero e allo sport all’aperto, integrato nello sviluppo generale del Parco di Bari CostaSud.

Dopo un lungo iter burocartico, è stato approvato nelle ultime ore dalla giunta Comunale, l’accordo con le ditte proprietarie dei suoli di Punta Perotti, condizione concreta per l’avvio da settembre dei lavori relativi al lotto 1 del parco costiero Pane e Pomodoro. “Il fatto che – spiega Leccese – più di una delle società proprietarie dei suoli di Punta Perotti abbiano già manifestato la volontà di aderire alla proposta di compensazione, che prevede il trasferimento dei diritti edificatori in altre zone della città, rinunciando alla liquidazione in termini monetari, è un dato estremamente incoraggiante”. Verranno coltivate simili forme di accordo, spiega, anche con le altre società interessate dalla “vertenza Perotti”, riservando le ordinarie procedure di esproprio solo ai casi in cui le iniziative conciliative dovessero dimostrarsi inefficaci. Si stima di poter avviare concretamente i lavori del lotto 1 nel mese di settembre 2026.