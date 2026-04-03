L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che sono cominciati questa mattina i lavori di rifacimento delle strade interne al comprensorio della ex zona 45, a Japigia. Si tratta di interventi previsti nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione di strade e marciapiedi cittadini, finanziati, per i cinque Municipi, con il primo contratto attuativo da 7,3 milioni di euro. Le lavorazioni avviate oggi rientrano nella programmazione relativa alla riqualificazione delle strade del Municipio I (1.970.000 euro) e seguono quelle già completate sulle vie adiacenti al parco Maugeri (delimitata da via Francesco Zampari, corso Mazzini, via Anita Garibaldi) e sull’intera via San Giorgio.

Nello specifico, a seguito di interventi di scarificazione e successiva posa di nuovo manto stradale, il cantiere procederà a riqualificare via Giustina Rocca (nel tratto compreso tra viale Archimede e via Giorgio La Pira), via Guglielmo Appulo (comprese le traverse e aree di sosta prospicienti) e viale Archimede (comprese le traverse e aree di sosta prospicienti). Nel corso dei lavori saranno anche risagomati i tratti di alcuni marciapiedi ammalorati.

“Purtroppo abbiamo subito qualche rallentamento a causa delle piogge costanti di questi ultimi giorni – dichiara Domenico Scaramuzzi – ma, grazie all’arrivo di questa bella giornata, abbiamo potuto riprendere con le manutenzioni stradali. Oggi partono i lavori nella cosiddetta zona 45 di Japigia: qui tutte le strade interne del comprensorio saranno riasfaltate, un’operazione mai effettuata da 50 anni a questa parte. Sono tutti interventi di manutenzione stradale straordinaria finanziati con risorse comunali. Quindi, assieme alle opere più imponenti, come nel caso del Brt di cui è visibile una parte del percorso a pochi metri da qui, in via Caldarola, l’amministrazione comunale sta portando avanti lavorazioni certamente meno impattanti ma fondamentali per la sicurezza dei cittadini, soprattutto nei quartieri periferici.

Ce la stiamo mettendo tutta per riqualificare gran parte della viabilità cittadina, anche le strade non interessate dai lavori per il Brt o dal rifacimento a cura di Enel o Aqp dopo la manutenzione dei sottoservizi, sui quali è bene precisare che la striscia d’asfalto a copertura degli scavi è solo provvisoria. L’intero tratto stradale, infatti, sarà poi completamente riasfaltato quando il materiale si sarà assestato.

Con ciò voglio rassicurare i cittadini: attraverso i lavori del Brt, la manutenzione dei gestori dei sottoservizi e i fondi comunali disponibili, stiamo programmando la riqualificazione di centinaia di strade in tutti i quartieri della città”.