Sarà l’IRCCS “Saverio De Bellis” a fare da cornice a un importante appuntamento scientifico internazionale dedicato alle patologie epatiche: l’International Congress on Coagulopathy in Liver Disease – Hemostasis and Thrombosis in Liver Disease: from Bench to Bedside, in programma dall’8 al 10 aprile 2026.

L’evento riunirà esperti di rilievo mondiale per approfondire i più recenti sviluppi in tema di emostasi e trombosi nelle malattie del fegato, con un approccio che integra ricerca di base, studi traslazionali e pratica clinica. La giornata inaugurale si aprirà con i saluti istituzionali del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del Presidente del CIV Enzo Delvecchio e del Direttore Scientifico dell’IRCCS “De Bellis” Gianluigi Giannelli.

A guidare il confronto scientifico saranno alcuni tra i principali riferimenti internazionali del settore, tra cui Erica Villa, Ton Lisman, Juan Carlos Garcia-Pagan e Patrick Northup, protagonisti delle sessioni dedicate ai meccanismi della coagulazione, alla stratificazione del rischio e alle implicazioni cliniche nelle malattie epatiche. Il programma si sviluppa attraverso tre giornate di lavori, articolate in sessioni tematiche, lectio magistralis, momenti di confronto e approfondimenti clinici, con un focus specifico sulla trombosi della vena porta, sulle strategie anticoagulanti e sulle situazioni cliniche più complesse.

L’ultima giornata sarà dedicata alle prospettive future della ricerca e all’innovazione diagnostica e terapeutica, confermando il valore del congresso come spazio di integrazione tra laboratorio e pratica clinica. Con un’impostazione multidisciplinare e una forte vocazione internazionale, l’evento contribuisce a consolidare il ruolo dell’IRCCS “Saverio De Bellis” come punto di riferimento nella ricerca gastroenterologica ed epatologica.

Il congresso attribuisce 13 crediti ECM ed è rivolto a medici, ricercatori e professionisti sanitari interessati alle più recenti evidenze scientifiche nel campo delle malattie epatiche.