In provincia di Bari, circa 6.500 testimoni di Geova hanno partecipato a una campagna speciale per invitare il pubblico ad un evento pensato per far conoscere alla comunità la promessa biblica di un futuro migliore. In tutto il mondo sono oltre 9 milioni i testimoni di Geova impegnati nella stessa campagna.

In occasione della celebrazione annuale della Cena del Signore, chiamata anche Commemorazione della morte di Gesù, è stato pronunciato un discorso che ha messo in risalto ciò che Gesù insegnò riguardo al futuro dell’umanità.

“La vita e gli insegnamenti di Gesù hanno un significato profondo per moltissime persone in tutto il mondo. Il nostro desiderio è che questa celebrazione, osservata dai cristiani ininterrottamente da quasi duemila anni, aiuti chi sarà presente a comprenderne il legame con una speranza straordinaria”, ha detto Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova della Puglia e Basilicata.

Fu quasi duemila anni fa, il 14 Nisan del calendario ebraico, nell’anno 33 d.C., che Gesù istituì la Cena del Signore con i suoi apostoli. Quella sera Gesù diede questo comando, come riportato nel Vangelo di Luca 22:19: “Continuate a fare questo in mio ricordo”.

Ubbidire a quel comando ogni anno, nel giorno corrispondente a quella data, aiuta i Testimoni di Geova a ricordare quanto sia concreta la speranza biblica che la terra verrà risanata. Lo scorso anno più di 20 milioni di persone hanno assistito alla celebrazione della Cena del Signore.