In provincia di Bari, circa 6.500 testimoni di Geova hanno partecipato a una campagna speciale per invitare il pubblico ad un evento pensato per far conoscere alla comunità la promessa biblica di un futuro migliore. In tutto il mondo sono oltre 9 milioni i testimoni di Geova impegnati nella stessa campagna.
In occasione della celebrazione annuale della Cena del Signore, chiamata anche Commemorazione della morte di Gesù, è stato pronunciato un discorso che ha messo in risalto ciò che Gesù insegnò riguardo al futuro dell’umanità.
“La vita e gli insegnamenti di Gesù hanno un significato profondo per moltissime persone in tutto il mondo. Il nostro desiderio è che questa celebrazione, osservata dai cristiani ininterrottamente da quasi duemila anni, aiuti chi sarà presente a comprenderne il legame con una speranza straordinaria”, ha detto Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova della Puglia e Basilicata.
Fu quasi duemila anni fa, il 14 Nisan del calendario ebraico, nell’anno 33 d.C., che Gesù istituì la Cena del Signore con i suoi apostoli. Quella sera Gesù diede questo comando, come riportato nel Vangelo di Luca 22:19: “Continuate a fare questo in mio ricordo”.
Ubbidire a quel comando ogni anno, nel giorno corrispondente a quella data, aiuta i Testimoni di Geova a ricordare quanto sia concreta la speranza biblica che la terra verrà risanata. Lo scorso anno più di 20 milioni di persone hanno assistito alla celebrazione della Cena del Signore.