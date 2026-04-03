“Lo spettatore invisibile”, in programma il prossimo giovedì, 9 aprile, ore 18.30 al Politecnico di Bari per la 7^ edizione de “I Concerti del Politecnico”.

La proposta artistica intreccia testi parlati, musica dal vivo e proiezioni. Il pubblico viene guidato in un viaggio che parte dal buio della sala per attraversare la fascinazione collettiva che il cinema sa evocare. Non è dunque una storia lineare del cinema, ma un mosaico di visioni, suggestioni e atmosfere. Un percorso che parte dal mito della caverna di Platone fino ad incontrare il pensiero di grandi autori (Wenders, Lynch, Kieslowski, Kubrick, Tarkovskij, etc.). Lo spettacolo è pensato come un’esperienza immersiva, sospesa tra concerto e performance teatrale: le luci, le proiezioni e la parola creano un linguaggio ibrido che restituisce al pubblico il senso collettivo ed intimo del cinema. In un tempo in cui siamo continuamente bombardati da immagini, “Lo spettatore invisibile” si interroga su cosa significhi davvero “guardare e vedere” il reale attraverso l’illusione del cinema.

Per partecipare all’evento gratuito ed aperto al pubblico è necessario prenotarsi da oggi, 3 aprile sino ad esaurimento posti disponibili attraverso il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/lo-spettatore-invisibile-tickets-1984608941769?aff=oddtdtcreator Chiusura prenotazioni: giovedì, 9 aprile, ore 12.

Lo spettacolo, in programma presso la sede del nuovo rettorato del Poliba (campus universitario) è parte integrante della 7 edizione de “I Concerti del Politecnico”, iniziativa del Politecnico di Bari e dell’Associazione Regionale dei Cori Pugliesi (ARCoPu). Uno sguardo sugli ospiti. Sulla scena musicale da oltre 20 anni, Serena Fortebraccio, frequenta il mondo del Jazz e parallelamente percorre sentieri culturali da cui attinge per formulare la propria proposta musicale. Formatasi jazzisticamente a Bari, tra la scuola “Il Pentagramma” e il Conservatorio “Niccolò Piccinni”, è docente di Canto Jazz presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Tra le collaborazioni nel jazz si ricordano quelle con Roberto Ottaviano Mirko Signorile, Fabio Accardi, Paolo Damiani, Pino Minafra, Vito Di Modugno.

Vincenzo Piglionica è regista, classe 1973, studia storie, miti e archetipi e impara il ritmo montando immagini come fossero spartiti musicali. Il risultato è uno sguardo narrativo lucido. Negli anni si muove tra videoclip, cortometraggi e produzioni indipendenti, fino a fondare nel 2001 “Vertigo Imaging”: società̀ e bottega creativa che mescola cinema, advertising, televisione. Collabora con la EMI, Universal, Sony, Fandango e con gli artisti: Caparezza, Roy Paci e Neri per Caso. Firma documentari selezionati alla Biennale di Venezia e corti finalisti ai Nastri d’Argento. Domenico Cartago, pianista e compositore originario di Trani, utilizza il suono come linguaggio delle profondità dell’anima. Formatosi nel jazz sotto la guida di Davide Santorsola, si laurea con lode al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. La sua musica fonde jazz, elettronica e sperimentazione. Attivo in ambito teatrale e didattico, collabora con artisti di diversa estrazione.