I militari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia.

Le operazioni di riscontro tra la documentazione accompagnatoria ed il carico fisico hanno consentito la scoperta, tra le altre merci, di oltre 156.000 candele in paraffina, recanti sulla scatola una falsa stampigliatura della bandiera italiana e del marchio Made in Italy e prodotte in Bulgaria.

Il legale rappresentante della società destinataria è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per le ipotesi di reato di cui all’art. 517 C.p. (vendita di prodotti con segni mendaci) e 474 C.p. (contraffazione).

L’efficacia delle metodologie innovative di analisi e la collaborazione tra i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i militari della Guardia di Finanza, in attuazione del rinnovato e consolidato Protocollo d’Intesa siglato dai Vertici delle due Istituzioni, testimonia l’impegno comune per garantire la sicurezza e la salvaguardia dei consumatori, spesso tratti in inganno dall’economicità di tali prodotti, e per contrastare il mercato del falso che da sempre assicura indebiti proventi al circuito illegale in danno dell’economia sana nazionale.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Bari in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con riguardo al contrasto all’illecita produzione e commercio.