Cinquantamila presenze in otto giorni, 28mila utenti attivi sul nuovo sito internet – dei quali 188 dalla Cina – che ha registrato anche 250mila visualizzazioni e 500mila click. Sono i numeri della 17esima edizione del Bif&st, diretta dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi. Il festival del cinema si è concluso a Bari con i premi della sezione MERIDIANA, concorso internazionale dedicato a film in anteprima italiana provenienti dai Paesi del Mediterraneo.

La giuria presieduta dal regista e scrittore Roberto Andò ha consegnato una Menzione Speciale Man of the House di Andamion Murataj. Premiato per il Miglior Contributo Artistico God will not help di Hana Jušić; Migliore Interpretazione Maschile Álvaro Cervantes per Sorda – Il silenzio degli altri di Eva Libertad; Migliore Interpretazione Femminile Doha Ramadan per Happy Birthday di Sarah Goher; Migliore Regia Hafsia Herzi per La Petite Dernière; Premio Bif&st “Meridiana” per il Miglior Film è andato a Sorda – Il silenzio degli altri di Eva Libertad. Checco Zalone (Luca Medici) e il regista Gennaro Nunziante sono stati i protagonisti della serata finale del Bif&st 2026 a Bari, ricevendo il prestigioso premio Bif&st Arte al teatro Petruzzelli il 28 marzo 2026. Hanno celebrato il successo record del loro film “Buen Camino”, che ha superato i 76 milioni di euro al botteghino.