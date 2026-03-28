Il Console onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, ha incontrato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, in occasione del suo recente insediamento alla guida dell’assemblea regionale.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione, rappresentando un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e la Repubblica Ceca, sia sul piano istituzionale che su quello economico e culturale.

Riccardo Di Matteo, Console onorario della Repubblica Ceca con sede a Bari e presidente di Sinergitaly e APAMRI, è da tempo impegnato nella promozione delle relazioni internazionali e nello sviluppo di sinergie tra istituzioni, imprese e territori.

Nel corso dell’incontro, il Console ha rivolto le proprie congratulazioni al Presidente Toni Matarrelli, già sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi, eletto alla guida del Consiglio regionale della Puglia per la XII legislatura nel febbraio 2026, sottolineando la volontà di intensificare i rapporti di collaborazione tra i due territori.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di incontri istituzionali che il Console Di Matteo sta portando avanti con i vertici regionali e locali, tra cui il Presidente della Regione Antonio Decaro e i sindaci delle principali città pugliesi, con l’obiettivo di favorire il dialogo diplomatico e le opportunità di sviluppo condiviso.

Nel corso dell’incontro, il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo ha inoltre consegnato al Presidente Matarrelli il gagliardetto istituzionale del Consolato della Repubblica Ceca, ringraziandolo per l’accoglienza e ribadendo l’importanza di un rapporto stabile e costruttivo tra istituzioni.

«Le relazioni internazionali rappresentano oggi una leva strategica per la crescita dei territori», dichiara il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo. «La Puglia ha tutte le potenzialità per rafforzare il proprio posizionamento anche a livello europeo, attraverso una rete di rapporti istituzionali e culturali sempre più solida».