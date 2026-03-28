Tra gli attori e comici italiani più popolari e amati del cinema e della televisione, uno dei volti più rappresentativi della commedia all’italiana: Lino Banfi, per tutti Nonno Libero nella serie televisiva Un medico in famiglia, è tra gli ospiti d’onore della giornata conclusiva del Bif&st 2026.

La sua lunga e poliedrica carriera, premiata con il Premio Bif&st arte del cinema, è stato al centro di un atteso incontro, che ha seguito due proiezioni speciali: il film cult del 1982 Vieni avanti cretino di Luciano Salce e i primi trenta minuti in anteprima di Lino d’Italia: storia di un itALIENO, documentario di Marco Spagnoli prodotto da Minerva Pictures.

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, Lino d’Italia: storia di un itALIENO mette in luce la straordinaria parabola artistica e umana di uno dei comici più amati dal pubblico italiano, Lino Banfi, simbolo di un’Italia popolare, generosa e autoironica. Protagonisti della scena sono due volti della stessa medaglia: Lino Banfi e Pasquale Zagaria – il suo vero nome – che si confrontano sul palco di un teatro immaginifico e sospeso nel tempo, attraversando insieme l’infanzia a Canosa, gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, la gloria cinematografica, l’amore per la famiglia e il successo televisivo, da Stasera Lino a Un medico in famiglia. Il documentario, girato principalmente nello splendido scenario del Teatro Petruzzelli di Bari, toccherà anche le città di Andria – dove Banfi ha frequentato il seminario – e Canosa, il paese in cui è cresciuto e a cui è ancora profondamente legato.