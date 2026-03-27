“Non ascoltate Tommy Parisi”. È questo l’appello ai giovani della presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, in missione anche a Bari, dove in Prefettura si sono svolte le prima audizioni programmate e finalizzate all’approfondimento delle dinamiche della criminalità organizzata sul territorio pugliese. L’accento soprattutto sulle nuove leve della criminalità organizzata, e riflettori accesi su assalti ai portavalori, riciclaggio da milioni di euro, il legame tra clan locali e ‘ndrangheta e infiltrazioni nei piccoli Comuni.

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