L’auto in retromarcia per sfondare la vetrata, il tentativo di trovare e forzare la cassa, infine la fuga probabilmente a mani vuote dopo aver minacciato con un’arma un vigilante intervenuto per fermarli. Attimi concitati questa mattina, attorno alle 5, al centro commerciale Santa Caterina di Bari dove è stata registrata una spaccata ai danni del negozio di abbigliamento “Piazza Italia”. I malviventi, almeno quattro persone tutte a volto coperto, per entrare nell’esercizio commerciale avrebbero utilizzato un’auto (una Range Rover) sfondando la vetrina principale in retromarcia. Una volta aperto il varco sono scesi dal mezzo e sono entrati nel negozio. Il colpo tuttavia sarebbe fallito: i ladri avrebbero cercato invano la cassa con all’interno i soldi. A quel punto hanno deciso di dileguarsi. La merce non sarebbe stata toccata. Mentre tentavano di allontanarsi a bordo della stessa auto utilizzata per sfondare la vetrina, un vigilante è intervenuto per bloccarli. Per tutta risposta, uno dei ladri sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe puntato l’arma contro l’uomo in divisa, prima di riprendere la fuga nel senso opposto di marcia. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. L’incubo delle spaccate ai danni delle attività commerciali del Barese resta un elemento di preoccupazione.