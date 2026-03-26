Quattro pitoni di 3 metri e quattro boa; due anaconda di 5 metri da 60 chili, un varano ed un caimano. “Solo non si vedono i due liocorni”, citando una storica canzone. È l’incredibile fatta dai Carabinieri in un seminterrato di Sannicandro di Bari adibito a rettilario clandestino di animali pericolosi, tutti appartenenti ad un pluripregiudicato che al momento risulta essere irreperibile.

Lo scantinato, scoperto durante un’operazione di controllo contro la detenzione illegale di fauna esotica, è stato individuato dietro una finta parete. Una volta all’interno, i militari si sono trovati davanti una scena scioccante: una decina di terrari contenenti differenti rettili, alcuni dei quali altamente pericolosi. Tra questi un caimano dagli occhiali, rinchiuso in un “pozzo frigo” adibito ad acquario, lungo oltre un metro e mezzo; ma anche 2 anaconda verdi, una gialla ed una boliviana. Lunghi quasi 5 metri, questi rettili sono tra i più grandi e potenti al mondo, capaci di esercitare una forza di costrizione incredibilmente elevata. Infine, nella cantina abusiva, anche 4 pitoni birmani di 3 metri e altrettanti boa costrittori.

Tutti gli animali erano privi della documentazione CITES e in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Anche lo spazio improvvisato in cui i rettili erano costuditi non risultava idoneo a specie tanto imponenti. Per tali ragioni i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutti gli esemplari, ora affidati a strutture autorizzate per garantirne sicurezza e benessere. Il pluripregiudicato, in attesa di essere individuato, è stato deferito, mentre l’ipotesi delle Forze dell’Ordine è che i rettili tenuti nascosti fossero utili ad azioni intimidatorie in contesti malavitosi.

Nicola di Chio