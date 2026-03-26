In occasione del Giorno dell’Indipendenza della Repubblica Popolare del Bangladesh, che ricorre il 26 marzo, il Comune di Bari ha esposto sulla facciata di Palazzo della Città la bandiera del Bangladesh.

La ricorrenza commemora la proclamazione dell’indipendenza del Paese avvenuta nel 1971 ed è celebrata dalle rappresentanze diplomatiche e dalle comunità bangladesi in tutto il mondo.

L’iniziativa, accolta su richiesta del console onorario del Bangladesh per la Regione Puglia, rappresenta un segno di attenzione e vicinanza istituzionale nei confronti della comunità bangladese presente sul territorio barese.

Con questo gesto simbolico, l’amministrazione comunale intende valorizzare i legami di amicizia, integrazione e collaborazione tra la città di Bari e la comunità del Bangladesh, contribuendo a rafforzare i valori di inclusione e dialogo interculturale.