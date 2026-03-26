Pubblichiamo le parole del sindaco di Giovinazzo Sollecito in seguito alla sua adesione ad “Azione” di Carlo Calenda:

«Negli ultimi 14 anni ho avuto l’onore di rappresentare i cittadini all’interno di una lista civica portando avanti con impegno e indipendenza le istanze del territorio. Un’esperienza preziosa, nata dal basso, che mi ha permesso di ascoltare, capire e agire con concretezza sui problemi reali delle persone. Oggi, alla luce delle sfide sempre più complesse che abbiamo davanti, ritengo sia necessario compiere un passo in più. Per questo ho deciso di aderire ad Azione, il progetto politico guidato da Carlo Calenda. Si tratta di una scelta ponderata, che nasce dalla volontà di dare maggiore forza ed efficacia alle battaglie che porto avanti da sempre: sviluppo economico, buona amministrazione, investimenti in scuola e infrastrutture, attenzione al lavoro, alle imprese e al welfare. Valori che trovano piena corrispondenza in un’area riformista, pragmatica ed europeista. Intraprendo questa esperienza insieme ad amici vecchi e nuovi, sempre animati dalla stessa immutata passione per il bene comune. Ci apriremo subito al territorio costituendo dal basso una sezione locale che possa incidere positivamente sul dibattito politico cittadino e provinciale. Sono davvero felice di incontrare in questo percorso una mia vecchia conoscenza quale Ruggiero Mennea, consigliere regionale di lungo corso con cui ho sempre avuto un dialogo costruttivo e comunanza di visione.

«E’ con grande orgoglio che saluto l’ingresso in Azione dell’amico Michele Sollecito -, dichiara il Segretario regionale di Azione Puglia, Ruggiero Mennea -. Michele è un Sindaco illuminato, serio, onesto e competente e incarna pienamente i valori fondanti del nostro partito. Impegnato nel mondo dell’università e del sociale, attento ai bisogni della sua comunità, ostinatamente proteso a garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini, apporterà un grande valore aggiunto al partito regionale e provinciale. La sua adesione dimostra che siamo sulla strada giusta per far diventare Azione un importante punto di riferimento del buon senso e dell’equilibrio nella politica della nostra regione».

«L’adesione di Michele Sollecito mi rende davvero onorato ed entusiasta – aggiunge il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda -. Amministratore preparato, concreto e pragmatico: esattamente il tipo di classe dirigente di cui questo paese ha bisogno. Con Michele c’è stata una corrispondenza perfetta — di intenti, di posizionamento politico e di impegno concreto sul territorio. Ci vedremo prestissimo a Giovinazzo».