Cantieri Brt aperti senza nessuna comunicazione e segnaletica orizzontale e verticale praticamente inesistenze, questioni che stanno togliendo parcheggi ai tassisti, costringendoli a sostare persino in seconda fila. È solo uno dei problemi che sta preoccupando il sindacato USB Taxi Bari. Quella dei lavoratori del servizio pubblico TAXI vive una situazione, spiegano, di strema difficoltà: da un lato, una contrazione del lavoro legata a drammatici eventi internazionali dall’altro, l’assenza pressoché totale di interventi strutturali da parte dell’Amministrazione Comunale. Inoltre fenomeni di illegalità, spiega il sindacato, continuano a proliferare impuniti sul territorio comunale e, in particolare, all’aeroporto, sottraendo lavoro in modo sleale a chi opera nel rispetto delle regole. E, non per ultimo, a far arrabbiare i tassisti è un piano parcheggi inesistente e la questione legata all’agibilità delle corsie BRT per i taxi, nodo fondamentale per garantire un’adeguata fruizione del servizio pubblico.