Un importante momento di confronto e partecipazione sul tema “Mobile imbottito, dalla crisi al patto”, nella quale si inserisce la vertenza Natuzzi, si è tenuto all’interno del Teatro Mercadante di Altamura. Nel corso dell’evento, organizzato dalla Filca-Cisl di Bari, il sindacato delle costruzioni, è stato presentato un patto per il rilancio del distretto murgiano, un settore che resta strategico per l’economia del territorio ma che sta attraversando una fase complessa, che necessita di nuove visioni e di strumenti concreti per superare le difficoltà.

Il servizio completo su News24.City.