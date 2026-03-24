Un murales che lega la California a Terlizzi. L’opera, definita dagli organizzatori una “Mural Experience”, è stata realizzata da 20 studenti americani e 10 italiani provenienti dal Liceo Artisitco di Corato e ha donato uno scorcio artistico e internazionale alla piazzetta terlizzese di viale Roma. Tra gli ideatori del progetto, la realtà artistica fondata da Micaela Fiore, “Kess’Art”.

Nella catena virtuosa che ha permesso lo scambio culturale e la realizzazione del murales un ruolo fondamentale lo ha svolto A1 Class and Travels, realtà specializzata esattamente in questa tipologia di collaborazioni internazionali.

Nel murales, completato in poco più di mezza giornata di lavoro da parte dei ragazzi, la consulenza e supervisione di Giuseppe d’Asta, artista e writer, è stata fondamentale: la realizzazione dell’opera, infatti, ha richiesto mesi di lavoro, scambi di bozzetti e idee, coordinamento internazionale.

I fiori, la ceramica, l’olio, la Madonna di Sovereto e.. La Statua della Libertà: sono questi i simboli presenti sul murales che ha inteso valorizzare tanto il territorio di Terlizzi, quanto quello americano e il legame che unisce la Puglia con gli Stati Uniti.

Nicola di Chio