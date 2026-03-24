Si terrà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 11.30, negli spazi dell’ex Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese, l’inaugurazione delle iniziative promosse a Bari nell’ambito della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, in programma fino a domenica 29 marzo.

L’iniziativa, organizzata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il patrocinio del Comune di Bari e di numerosi enti istituzionali e scientifici, propone un calendario di attività gratuite rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.

All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il sindaco di Bari Vito Leccese, il direttore generale della ASL Bari Luigi Fruscio e i rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali coinvolti.

Per tutta la durata della manifestazione, uno dei principali contenitori culturali della città sarà trasformato in uno spazio aperto dedicato alla salute, con screening gratuiti, consulenze specialistiche, incontri informativi e attività esperienziali. Il programma prevede, inoltre, laboratori, sessioni sportive, momenti divulgativi e iniziative dedicate anche ai più piccoli.

Particolare rilievo avrà la presenza della ASL Bari, che garantirà attività di informazione e l’accesso agli screening oncologici gratuiti attivi sul territorio, oltre allo screening per l’epatite C.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di sensibilizzazione sulla prevenzione primaria, in linea con le raccomandazioni del Codice Europeo contro il Cancro, promuovendo corretti stili di vita e la diagnosi precoce come strumenti fondamentali per la tutela della salute.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti alla cittadinanza, senza necessità di prenotazione.