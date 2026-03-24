Si è svolto a Roma l’incontro tra il sindaco di Bari Vito Leccese e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, promosso dal senatore Filippo Melchiorre, per fare il punto sulla candidatura della città a ospitare alcune partite degli Europei di calcio UEFA 2032. Nel corso del confronto sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e finanziari legati all’eventuale adeguamento dello stadio San Nicola, con particolare attenzione alla sostenibilità dell’intervento per il bilancio comunale e alla possibilità di reperire risorse esterne.

«Ringrazio il Ministro Abodi per questo confronto, fondamentale per fare chiarezza sul percorso da intraprendere per ospitare a Bari le partite di EURO 2032: rimaniamo con i piedi per terra e valuteremo se l’Europeo può essere ancora una opportunità per la città. Come già precedentemente spiegato, Bari non può affrontare questa candidatura con le risorse del bilancio comunale. Nei prossimi giorni verificheremo puntualmente con i tecnici della Federcalcio quali parametri indicati dalla UEFA siamo nelle condizioni di rispettare e quali invece no. Dopo la verifica tecnica, se gli apporti di finanziamenti esterni al civico bilancio lo consentiranno, prepareremo il nostro dossier. Sono molto soddisfatto degli esiti dell’incontro promosso dal senatore Melchiorre perché è stata l’occasione per ribadire che il Comune affronterà le complessità della candidatura se questa potrà rappresentare una opportunità per migliorare i servizi e rifunzionalizzare un impianto costruito più di trentacinque anni fa».