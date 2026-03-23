Questa mattina l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha effettuato un sopralluogo presso il mercato settimanale di merci varie trasferito nel park&ride di corso Vittorio Veneto, con angolo via Brigata Bari. L’area riservata alla sosta delle auto nel quartiere Libertà ospita, infatti, i banchi degli operatori mercatali posizionati, fino a due settimane fa, in via Portoghese.

Come noto, nelle more della realizzazione del grande park&ride in via Tommaso Fiore che diventerà sede definitiva del mercato del lunedì, gli operatori mercatali sono stati trasferiti temporaneamente nell’area del park&ride per consentire il completamento dei lavori relativi al primo del tratto della corsia delle linee Verde e Blu, attualmente in corso in via di Maratona.

“Oggi ho voluto verificare di persona l’andamento del mercato del lunedì nel primo vero giorno di vendita, visto che la scorsa settimana purtroppo il meteo non è andato incontro alle esigenze degli operatori – commenta Pietro Petruzzelli -. Devo ammettere che i risultati sono andati oltre ogni aspettativa: il mercato è stato letteralmente invaso dai cittadini con grande soddisfazione dei commercianti, cui abbiamo offerto questa soluzione temporanea proprio per offrirgli, in questo periodo particolare, la possibilità di svolgere il proprio lavoro in spazi adeguati. Sono particolarmente soddisfatto per il gradimento mostrato dai residenti ma soprattutto per il clima positivo che ho potuto registrare tra gli ambulanti”.

Il mercato si terrà ogni lunedì, dalle ore 6 alle 15: all’interno dell’area è consentita la sosta solo ai mezzi utilizzati dagli operatori commerciali per l’attività di vendita sul posteggio loro assegnato.

Si ricorda, infine, che gli utenti del park&ride, solo il lunedì mattina, potranno utilizzare la nuova area di via Verdi, dotata di un servizio rinforzato che garantirà la stessa frequenza di passaggio della navetta A osservata nelle altre giornate. Ogni lunedì, infatti, la navetta proseguirà il proprio percorso fino in via Verdi: il costo del ticket resta di 1 euro a veicolo (che sarà versato agli operatori Amtab all’ingresso dell’area di sosta) e di 30 centesimi per gli eventuali passeggeri (ticket acquistabili direttamente sulla navetta A).

Il servizio è utile anche per quanti frequentano il mercato settimanale del lunedì, in quanto la navetta A effettua una fermata presso l’ingresso del park&ride prima di proseguire per via Verdi, e viceversa.