E’ arrivata al 52,01%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al referendum costituzionale del 2020 (61,91%), l’affluenza alle urne degli elettori pugliesi che si sono espressi ieri e oggi sul quesito referendario sulla giustizia. La percentuale più alta è stata a Bari e in provincia dove ha votato il 53,89% degli aventi diritto. A Lecce e in provincia ha votato il 53,63%, nella provincia Barletta Andria Trani il 52,65, in quella di Taranto il 50,71%, nel Brindisino il 49,62%, mentre in provincia di Foggia è andato alle urne il 48,20% degli aventi diritto.