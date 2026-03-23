Questa mattina il sindaco Vito Leccese, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, generale di brigata Gianluca Trombetti, dall’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi e dai tecnici comunali che hanno seguito il cantiere, ha effettuato un sopralluogo nella nuova stazione dell’Arma all’interno della ex Manifattura dei Tabacchi, dove sono in via di completamento le ultime lavorazioni, con termine previsto per la fine di aprile.

La stazione, come noto, è stata realizzata al piano terra del corpo di fabbrica esistente a sinistra dell’ingresso carrabile della ex Manifattura, su via Pietro Ravanas.

Gli interventi hanno riguardato tanto l’assetto strutturale dell’immobile quanto la distribuzione interna degli spazi e gli interventi sulla parte edilizia, con la realizzazione di nuove aperture nei setti murari esistenti.

Accanto ai locali destinati alle funzioni militari, la stazione ospita anche l’alloggio del comandante e due locali a uso foresteria per il personale assegnato. Nell’ambito dei lavori sono stati realizzati i locali spogliatoi e i bagni, un ambiente scarico armi, una sala cucina-ritrovo, camerate e uffici da destinare al personale in servizio.

Nell’area di accesso riservata al pubblico è prevista una zona di attesa da cui è possibile raggiungere un bagno anche a persone con disabilità e un box per il militare di servizio.

Nell’ambito del cantiere, inoltre, si è proceduto alla riqualificazione della fascia esterna del piazzale, a uso esclusivo dei Carabinieri, che ospiterà sia le auto di servizio sia il camminamento di accesso alla stazione.

Si ricorda che il cantiere ha scontato una serie di ritardi dovuti all’approvazione di due perizie di variante, necessarie per ottemperare ad alcune prescrizioni della Soprintendenza, relative alla compatibilità degli infissi inizialmente previsti da progetto, alla dislocazione dei gruppi impianti ed alla tipologia di recinzioni da impiegare – nel piazzale e nel portico – per delimitare gli spazi al servizio della stazione.

“Le lavorazioni all’interno dell’ex Manifattura, destinate ad accogliere la nuova stazione dei Carabinieri, sono ormai in fase di completamento – ha commentato il sindaco Leccese -. Questo significa che a breve sarà garantito un presidio di sicurezza stabile in un quartiere importante come il Libertà, dove da tempo i cittadini chiedono un segnale forte della presenza dello Stato. Abbiamo profuso il massimo impegno per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, in piena sinergia con l’Arma dei Carabinieri, con cui il lavoro è stato costante e proficuo, come confermato anche nel corso del sopralluogo di questa mattina con il generale Gianluca Trombetti.

Ora attendiamo il completamento degli ultimi interventi per procedere all’inaugurazione della stazione, che sorgerà al centro del Polo dell’ex Manifattura: un luogo destinato a diventare il punto nodale del più ampio percorso di rigenerazione e rilancio dell’intero quartiere Libertà”.