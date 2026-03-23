Un’atroce beffa del destino ha spezzato la vita di Vincenzo Lorusso, 53enne Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo. L’uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, è rimasto vittima di uno scontro fatale proprio con un’auto civetta dei suoi stessi colleghi della Questura di Bari sulla strada provinciale 110, quella che collega Modugno al capoluogo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.00 nei pressi di un incrocio considerato critico sulla provinciale. Secondo una prima ricostruzione, la moto, una Suzuki di grossa cilindrata diretta verso Modugno, avrebbe colpito la fiancata dell’auto, una Mini, che stava svoltando in direzione Bari da strada San Giorgio Martire. L’impatto sarebbe stato violentissimo. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne, morto sul colpo per le gravi ferite riportate. A bordo della vettura di servizio viaggiavano un poliziotto di 56 anni ed una collega di 35, entrambi feriti in modo lieve e trasportati in codice giallo all’ospedale Di Venere, sotto shock per l’accaduto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri e la Polizia Locale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Le autorità stanno analizzando la traiettoria dei veicoli e lo stato della segnaletica stradale in quel tratto, per determinare eventuali responsabilità. Disposto il sequestro dei mezzi.

Vincenzo Lorusso aveva lavorato per anni all’aeroporto di Bari-Palese e di recente era passato in servizio presso il porto, dove prestava servizio alla Polizia di Frontiera. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo sempre gentile e disponibile, capace di accogliere chiunque con un sorriso sincero. Grande amante dei motori e dello sport, Lorusso sapeva coniugare la rigida professionalità del suo ruolo con una simpatia contagiosa che lo rendeva benvoluto da tutti. Lascia un figlio divenuto maggiorenne solo pochi giorni fa. La Questura di Bari, attraverso una nota ufficiale e i propri canali social, ha espresso profondo dolore per la perdita del vice sovrintendente. Il Questore ha sottolineato come la scomparsa di Vincenzo lasci un “vuoto incolmabile” non solo professionale, ma anche umano.