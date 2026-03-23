Al via la diciassettesima edizione del BIF&ST – Bari International Film&TV Festival, in programma a Bari fino al 28 marzo 2026. La cerimonia di apertura si è tenuta al Teatro Petruzzelli. Il festival, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente, si è aperta con l’anteprima di Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi, film presentato all’interno della sezione Rosso di sera. In sala, insieme al regista, presenti anche gli interpreti Anna Bellato, Enrico Borello, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera. Nel corso della serata sono stati inoltre conferiti il Premio BIF&ST Arte del Cinema a Kasia Smutniak e il Premio BIF&ST Camera di Commercio di Bari a Iginio Straffi. A presentare la serata inaugurale il direttore artistico Oscar Iarussi insieme a Irene Maiorino, acclamata attrice tra cinema, televisione e teatro.