Tragedia alle porte di Modugno. Una moto si sarebbe scontrata contro un’auto. Il bilancio è di un morto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del terribile incidente. Sul posto Polizia e 118.
Tragedia alle porte di Modugno. Una moto si sarebbe scontrata contro un’auto. Il bilancio è di un morto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del terribile incidente. Sul posto Polizia e 118.
News24.City è una testata giornalistica registrata.
Editore: ArtsMedia | Via Barletta 367, 76123 - Andria (BT)
Redazione centrale: SP13 "Andria-Bisceglie" km 0+400 Andria (BT)
Direttore responsabile: Stefano Massaro
+39 0883 292 225
[email protected]