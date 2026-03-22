Urne aperte da questa mattina di domenica 22 marzo per votare Sì o No al referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 12 è stato fatto il primo rilevamento sulle affluenze. Per la Puglia è andato a votare circa il 12% degli aventi diritto. La provincia di Bari ha fatto registrare il 13,08% di affluenza alle urne. Putignano è il paese con la percentuale più alta nel Barese, 16,20%. Fanalino di coda Rutigliano, con l’8,81%.

Il prossimo rilevamento è alle 19, poi alle 23. L’ultimo sarà domani, lunedì 23 marzo, alle ore 15, ovvero alla chiusura delle urne.