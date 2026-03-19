Sarà il dott. Domenico Pastore il nuovo Direttore dell’Unità operativa di Ematologia dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. L’ingresso in servizio è previsto per il prossimo 16 maggio.

La nomina rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento dell’area oncoematologica dell’Istituto, in un ambito ad alta complessità clinica e scientifica, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’offerta assistenziale e sviluppare le attività di ricerca e innovazione.

“Con l’arrivo del dottor Pastore – afferma il Commissario Straordinario Alessandro Delle Donne – l’Istituto rafforza ulteriormente le proprie competenze nelle aree ad alta complessità, consolidando il ruolo di riferimento regionale e interregionale nella cura delle patologie oncoematologiche. L’obiettivo è anche quello di recuperare una piena centralità nelle attività di trapianto, sia autologhi che allogenici, nello sviluppo delle sperimentazioni cliniche di fase precoce e nel rilancio della cell factory, per la produzione di terapie avanzate come le CAR-T”.

“Il profilo del dottor Pastore rappresenta un valore aggiunto anche sul piano scientifico – dichiara la Direttrice Scientifica Raffaella Massafra – in un ambito come quello dell’ematologia in cui l’integrazione tra ricerca e pratica clinica è fondamentale per sviluppare terapie sempre più mirate e innovative. L’Istituto potrà ulteriormente rafforzare il proprio contributo nella ricerca traslazionale e nella sperimentazione clinica, anche grazie alle competenze e all’esperienza maturata dal nuovo direttore, valorizzando e consolidando le attività già in corso”.

L’Unità operativa di Ematologia dell’Istituto Tumori rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle malattie del sangue, grazie a un approccio multidisciplinare, all’integrazione con le altre strutture oncologiche e a un’intensa attività di ricerca clinica e traslazionale orientata alla medicina di precisione.

“Assumere la guida dell’Ematologia dell’Istituto Tumori di Bari rappresenta una grande responsabilità e un’opportunità importante – afferma il dottor Domenico Pastore – arrivo in una realtà solida, con professionisti di grande valore e una unità operativa già altamente qualificata, anche nell’ambito dei trapianti, elementi fondamentali su cui costruire e consolidare ulteriormente il lavoro svolto. L’Istituto dispone di tutte le potenzialità per sviluppare attività clinica e di ricerca di alto livello, rafforzando l’offerta di terapie innovative e contribuendo a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel panorama oncologico”.

Il dott. Pastore proviene dall’Ospedale “Perrino” di Brindisi, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia, distinguendosi per l’introduzione di percorsi clinici avanzati e per lo sviluppo di terapie innovative, tra cui l’avvio dei trattamenti CAR-T, una delle più avanzate opzioni terapeutiche per le neoplasie ematologiche. Nel corso della sua attività ha maturato una consolidata esperienza nella gestione delle patologie ematologiche complesse e nella conduzione di studi clinici, contribuendo allo sviluppo di modelli organizzativi ad alta specializzazione.