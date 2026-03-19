Un drone intelligente capace di supportare i soccorsi e individuare rapidamente le persone coinvolte in incidenti stradali, anche in condizioni difficili, risultato di uno dei primi progetti al mondo che integra intelligenza artificiale e soccorso sanitario su strada. È stato presentato, a Bari, a Lama San Giorgio, simulando un incidente motociclistico, con intervento di Polizia locale e autoambulanze, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, insieme ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del sistema dell’emergenza sanitaria 118, della Polizia Locale, del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari e delle associazioni delle vittime della strada.

“La sicurezza stradale è una delle sfide più impegnative che abbiamo davanti perché riguarda la vita quotidiana delle persone e, troppo spesso, segna tragedie che si possono e si devono evitare”, ha detto Piemontese, ricordando che “i dati più recenti ci dicono che in Puglia gli incidenti stanno leggermente diminuendo, ma non abbastanza e, soprattutto, ci dicono che possiamo salvare vite riducendo i tempi di intervento nella cosiddetta ‘golden hour’, l’ora decisiva per raggiungere le persone coinvolte in incidenti in aree isolate o finite in una scarpata, grazie all’ausilio di un drone capace di vedere dove l’occhio umano non arriva”.

Il progetto VISTA presentato è stato elaborato nell’ambito di una strategia nazionale sulla sicurezza stradale ed è inserito nel quadro del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, Pilastro 5 che riguarda la gestione post-incidente. Frutto di un accordo tra MIT e UniBa, con il coinvolgimento di ASL Bari, Polizia Locale e associazioni vittime della strada, ha sviluppato un drone con intelligenza artificiale visiva, la computer vision, in grado di fare la ricerca automatizzata dei dispersi, di individuare le persone in aree difficili come scarpate e fuori dalla carreggiata, di essere di supporto operativo in tempo reale.