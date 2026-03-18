Giovani attori con disabilità sul palco del Nuovo Teatro Abeliano di Bari, che ha accolto martedì 17 marzo i sogni e la fantasia degli attori della compagnia teatrale Zip.H, realtà messa in piedi dall’omonima cooperativa che, a Bitonto, assiste persone con disabilità. È andato in scena lo spettacolo “Dietro quella nuvola”, diretto da Davide Ceddìa, che ha visto come protagonisti i giovani artisti della compagnia, impegnati a raccontare, con ironia, i loro sogni, le loro passioni, le loro ambizioni. Quello che si nasconde dietro la nuvola delle difficoltà quotidiane.

Lo spettacolo corale, andato in scena per la prima volta a novembre 2025 al Teatro Traetta di Bitonto, ha tra i protagonisti giovani artisti con disabilità, ospiti dei servizi diurni Zorba e Crisalide, che grazie alle attività della Cooperativa Zip.H hanno scoperto la passione per il teatro. In scena, davanti ad una sala gremita di gente, Andrea Sicolo, Feliciana Cotugno, Francesco Pasculli, Monica Raso, Alessandra Faccilongo, Anna Laura Rucci, Paola Stallone, Savino Peragine, Giuseppe Mastro, Marco Marino, Angela Montereale, Mariarosa Lillo e Noemi Pasqualoni.

A dirigerli, Davide Ceddìa, autore anche delle musiche insieme a Luna Storta. Scene e costumi sono stati curati da Anna Laura Rucci, Paola Stallone e Noemi Pasqualoni, mentre l’organizzazione è stata affidata all’equipe dei centri diurni Crisalide e Zorba. L’iniziativa si inserisce nel programma SOStenere, promosso dal Comune di Bitonto in collaborazione con la Fondazione Giovanni XXIII e la Fondazione Santi Medici, con la presenza del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Antonio Giampietro.