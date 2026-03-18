La Giunta ha approvato oggi la delibera che introduce il nuovo modello di “governance multilivello” che individua nei Comuni costieri – le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari, ognuna per il proprio territorio di riferimento, i soggetti deputati alle attività di ricognizione, coordinamento, orientamento e supporto finalizzata alla raccolta di un primo insieme di proposte progettuali da avviare a specifica procedura negoziale quali beneficiari delle risorse “Mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta)” per una dotazione di 26.411.735,75 euro.

In questa prima fase la Regione ha avviato una ripartizione delle risorse suddivise per territorio secondo il criterio in ragione dell’indice di copertura di “costa alta” elaborato sulla scorta dei dati riportati nel documento “Allegato n. 7.1.2 – L’erosione costiera in Europa, in Italia e in Puglia” pubblicato sul BURP n. 31 del 29/02/2012 elaborato nell’ambito delle attività propedeutiche alla definizione del Piano Regionale delle Coste.

Le risorse attualmente disponibili in regione sono state così ripartite:

Foggia € 8.231.965,37

Barletta-Andria-Trani € 1.878.435,05

Bari € 4.143.606,73

Brindisi € 4.099.408,26

Lecce € 5.027.576,17

Taranto € 3.060.744,17

L’obiettivo del provvedimento è attivare subito la fase di co-progettazione con gli enti territoriali e di candidare gli interventi nella piattaforma nazionale ReNDiS. Al termine della procedura i Comuni nei quali ricadono gli interventi inclusi nella graduatoria saranno nominati Soggetti Attuatori con decreto del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e potranno procedere interventi di consolidamento e mitigazione del rischio lungo i tratti di costa più esposti. L’importo, per singola proposta progettuale, non potrà essere inferiore a 500.000 euro.

In queste settimane il presidente della regione Antonio Decaro e l’assessore Raffaele Piemontese con deleghe al Demanio e alla Difesa del suolo, hanno avviato una fase di concertazione con i presidenti delle Province e della Citta Metropolitana per approdare alla stesura ultima del provvedimento passato oggi al vaglio della Giunta regionale che di fatto avvia un nuovo modello di governance del territorio attraverso la gestione dei Fondi basata sulla pianificazione territoriale e non più sulla logica della competizione.

«In meno di un mese siamo riusciti a definire i termini di questo provvedimento scritto di fatto a più mani con le Province e la Città metropolitana- dichiara il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro -. L’idea è quella di definire insieme su scala provinciale le priorità di intervento e distribuire le risorse in base alla valutazione che gli stessi territori faranno. Abbiamo trovato le risorse da stanziare, sono 26 milioni di euro per cominciare e intervenire sulle progettualità più avanzate e più urgenti. Per questo abbiamo deciso di intervenire subito avviando un percorso che eviti i tempi lunghi di un bando e che individui le priorità in modo da portare rapidamente i progetti a finanziamento. Questo è un primo passo – conclude Decaro – ma non l’ultimo. Vogliamo costruire un programma strutturale di difesa delle coste pugliesi perché il mare è una delle nostre grandi ricchezze e va tutelato con interventi che ci aiutino a proteggere il territorio da fenomeni di erosione naturale che purtroppo negli ultimi anni si sono accentuati a causa dei cambiamenti climatici».

«Difendere le nostre coste significa proteggere sicurezza delle persone, paesaggio e economia turistica – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, con deleghe al Demanio e alla Difesa del suolo, Raffaele Piemontese. Con questo provvedimento attiviamo una procedura operativa che consente ai Comuni, che saranno soggetti attuatori degli interventi, di lavorare subito alla definizione di interventi efficaci, perché le mareggiate e l’erosione stanno colpendo tratti sempre più estesi del nostro litorale».