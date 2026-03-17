Nel sud Italia nasce Beacon, il nuovo progetto di collaborazione medica tra poli d’eccellenza che vede in prima linea l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e che intende ridurre le disuguaglianze territoriali e la cosiddetta “migrazione sanitaria”. Rivolto ai pazienti affetti da tumore, con particolare attenzione alle migliaia di donne affette da tale patologia al seno, sono tre in totale i centri oncologici che hanno firmato il protocollo A.M.O.Re. (Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete): oltre l’Istituto Barese, il Rionero in Vulture di Potenza per la Basilicata e l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli per la Campania.

L’obbiettivo del nuovo modello di cooperazione si basa sulla collaborazione tra i centri coinvolti nel progetto; sull’innovazione digitale e la creazione della figura professionale del case manager. Quest’ultimo avrà il compito di accompagnare i pazienti lungo tutto il percorso di cura: coordinerà le visite, le terapie e gli incontri specialistici tra i tre istituti del Mezzogiorno, con lo scopo di rendere le terapie più semplici e soprattutto di migliorare la qualità della vita delle persone malate.

Con quasi un milione di casi di tumore al seno attualmente registrati in Italia e più di 50mila che ne sorgono ogni anno, l’importanza di poter verificare l’esperienza delle pazienti durante le terapie, la loro qualità della vita e gli esiti clinici in un contesto di collaborazione tra poli d’eccellenza senza dover ricorrere alla “migrazione” rappresenta un passo decisivo per la sanità meridionale. Curarsi senza lasciare la propria regione; curarsi attraverso strumenti digitali e di telemedicina “a portata di mano” che abbattono i costi umani ed economici dei viaggi della speranza. Questo è Beacon, il progetto di sanità condivisa pronto a passare alla sua fase operativa.

Nicola di Chio