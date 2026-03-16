La Puglia avvia ufficialmente il percorso da Regione Europea dello Sport 2026. Oggi al Teatro Kursaal di Bari si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. Il titolo di Puglia Regione Europea dello Sport 2026 è stato conferito alla Regione nel settembre 2024 da Aces Europe, associazione internazionale che ogni anno premia i territori capaci di distinguersi per politiche virtuose in ambito sportivo, inclusivo e sostenibile, e porterà all’apertura di una stagione di grandi eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale.

La Puglia ha ottenuto il riconoscimento perché ha mostrato d’essere “un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l’integrazione sociale, facilitare l’istruzione e promuovere il rispetto, tutti in linea con gli obiettivi principali di ACES. La regione ha anche dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando encomiabili strutture sportive, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività”.