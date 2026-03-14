Non è più tempo di rinvii. Sotto la pressione del tavolo di monitoraggio ministeriale e con un disavanzo sanitario che per il 2025 ha toccato quota 369 milioni di euro, la Regione Puglia ha attivato il “freno a mano” sulle spese. Il Dipartimento Promozione della Salute ha diffuso infatti una direttiva drastica che impone la sospensione immediata di tutte le procedure di reclutamento e di esternalizzazione all’interno di SanitaService.

La disposizione non lascia spazio a interpretazioni. Le società in-house delle ASL pugliesi devono bloccare con effetto immediato assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque forma contrattuale; incarichi di consulenza, collaborazione o supporto professionale; ricorso al lavoro in somministrazione; attivazione di appalti di servizi o nuove esternalizzazioni che prevedano l’impiego di personale. Il provvedimento colpisce duramente anche le procedure già avviate: se non è ancora intervenuto un atto giuridicamente vincolante, i concorsi e le selezioni in itinere dovranno essere congelati.

La Regione ha previsto una valvola di sfogo per evitare il collasso dei servizi essenziali, ma i criteri sono molto rigidi. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate solo previa richiesta espressa delle Aziende sanitarie. Tali istanze dovranno documentare dettagliatamente l’esigenza organizzativa, i costi previsti e dimostrare l’assenza di alternative. Ogni sgarro a tale disciplina sarà considerato come un “grave inadempimento” ai doveri d’ufficio per i dirigenti responsabili.

Questo giro di vite non nasce nel vuoto. I tavoli tecnici di Roma (a partire dal Ministero dell’Economia e della Salute) hanno da tempo sollecitato la Puglia ad adottare misure strutturali per contenere una spesa fuori controllo. Il rischio concreto, qualora questi tagli non fossero sufficienti a risanare i conti, è l’imposizione di un vero e proprio Piano di Rientro, con il conseguente aumento automatico delle aliquote fiscali regionali (IRPEF e IRAP) e ulteriori tagli lineari ai reparti.