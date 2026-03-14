Un viaggio teatrale tra storie, musica e immaginazione, all’insegna dell’inclusione. È quello proposto dalla commedia “Dietro quella nuvola – racconti, sogni e canzoni”, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Zip.H martedì 17 marzo 2026 alle 21 al Nuovo Teatro Abeliano.

Lo spettacolo coinvolge giovani artisti con disabilità, animati da grande passione per lo spettacolo. Sono gli ospiti dei servizi diurni Zorba e Crisalide, che sul palco racconteranno sé stessi, i propri sogni, invitando il pubblico a guardare, appunto “dietro quella nuvola”, per scoprire chi sono davvero quei ragazzi, a cosa pensano, a cosa aspirano, cosa desiderano.

Il palco del teatro, dunque, diventa uno spazio di libertà in cui, attraverso ricordi, racconti, parodie e canzoni, i giovani protagonisti trasformano l’attesa in un viaggio immaginifico e poetico, dove il confine tra realtà e fantasia si fa leggero e affascinante come una nuvola. Uno spazio su cui risuona un inno alla creatività e alla condivisione, una celebrazione della forza del racconto collettivo e della bellezza che nasce quando si sogna insieme.

In scena Andrea Sicolo, Feliciana Cotugno, Francesco Pasculli, Monica Raso, Alessandra Faccilongo, Anna Laura Rucci, Paola Stallone, Savino Peragine, Giuseppe Mastro, Marco Marino, Angela Montereale, Mariarosa Lillo, Noemi Pasqualoni, protagonisti di uno spettacolo corale che unisce sensibilità artistiche diverse.

Il testo e la regia sono di Davide Ceddia, autore anche delle musiche insieme a Luna Storta. Scene e costumi sono curati da Anna Laura Rucci, Paola Stallone e Noemi Pasqualoni, mentre l’organizzazione è affidata all’equipe dei centri diurni Crisalide e Zorba.

L’opera è inserita nell’ambito del programma SOStenere realizzato dal Comune di Bitonto, in collaborazione con la Fondazione Giovanni XXIII – capofila – e la Fondazione Santi Medici, con la presenza del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Antonio Giampietro, sempre molto attento a questo tipo di iniziative.

Per informazioni e prenotazione biglietti: 3512484020.