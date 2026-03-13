Legambiente pubblica il rapporto “Comuni Ricicloni 2025” per fare il punto sui sistemi di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni nella raccolta differenziata e premiare le realtà più virtuose. A essere premiati principalmente i centri medio-piccoli, evidenziando eccellenze come i Comuni “rifiuti free” di Leporano e Sammichele di Bari. Tra i Comuni ricicloni con oltre 50mila abitanti spicca Bitonto. Dopo Bitonto, tra i Comuni più grandi ci sono Andria e Trani, che, nella classifica regionale dei Comuni Ricicloni al 29esimo e 31esimo posto.

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