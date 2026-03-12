Anteprima nazionale per “Il nostro felice niente”, nuovo romanzo dell’archeologa e sociologa barese Rita Lopez, che venerdì 13 marzo , alle 18 , presenterà il volume per la prima volta negli spazi della Monbook-Mondadori di Bari , in via Crisanzio 16. A dialogare con l’autrice e a moderare l’incontro sarà la professoressa Rita Fabris

Il volume, edito da Les Flâneurs Edizioni per la nuova collana di narrativa Montmartre, è ambientato nel 1950 ma si sviluppa sino ad arrivare agli anni Novanta del secolo scorso. Al centro c’è una storia familiare intensa, centrata sulla figura di una donna forte e avvolta da segreti emotivi e destini che si intrecciano attraverso ben tre generazioni. Protagoniste sono Regina, Mercede e Giovanna, le loro storie e un legame che sfida il destino, celebrando il coraggio di chi, per amore, è disposto a sacrificare tutto, anche la propria felicità.

“Il nostro felice niente” è un romanzo emotivo che intreccia storia privata e storia collettiva, dal dopoguerra agli anni Novanta, un affresco potente su tre generazioni di donne unite da amore, dovere e fragilità nascosta. Regina, Mercede e Giovanna costruiscono ed esplorano la propria identità di donne attraverso il confronto con sé stesse e con le altre: seppur diverse tra loro, tutt’e tre si ritrovano a fare i conti con la Storia e con le storie.

Con la sua voce narrativa intensa e profonda, scorrevole e ricca d’immagini, e con una prosa vibrante e intensa che intreccia sentimento e verità, in questo libro Rita Lopez esplora sensibilità, legami familiari e il prezzo dei sacrifici.

***

L’autrice. Rita Lopez è nata a Bari ma vive a Roma. Archeologa e sociologa, ha collaborato con La Gazzetta del Mezzogiorno e La Repubblica. Ha scritto sul blog Infodem.it, coordinato dal giornalista Beppe Lopez. È socia della Società italiana delle Letterate. Ha pubblicato le raccolte di racconti “Vie d’uscita. Salvarsi con i Led Zeppelin, Bach e Nilla Pizzi” (2016), “Peccatori, sconfitti e per di più insolenti” (2019), “La nostalgia dolcissima e bastarda per ciò che non è stato” (2025), e i romanzi “Apri gli occhi” (2019), “Fuori da ogni tempo” (2019) e “La vita sognata” (2023). Suoi racconti sono presenti in numerose antologie.