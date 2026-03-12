Se la bomba fosse esplosa, avrebbe potuto provocare una strage, considerato il numero di persone presenti alla funzione religiosa, almeno una settantina, tra le quali anche alcuni bambini. Fortunatamente solo tanto spavento ma nessuna conseguenza, a seguito del grave atto intimidatorio avvenuto nel pomeriggio del 1° marzo scorso a Bari, nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, quartiere Carrassi, al cui interno era stato piazzato un ordigno rudimentale, mentre era in corso un appuntamento di culto.

Il presunto autore è stato rintracciato al termine delle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Si tratta del 39enne Francesco Cuoccio, finito in carcere con le accuse di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, fabbricazione e porto di ordigno incendiario e turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe raggiunto la sala in sella ad una bici a noleggio, chiedendo di poter assistere alla cerimonia. Accolta la richiesta, si è accomodato nella zona retrostante del locale, lasciando una busta di colore blu sul pavimento.

Il forte odore di benzina proveniente dal sacchetto ha provocato immediatamente allarme tra i presenti, che hanno così chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

A quel punto il 39enne, vistosi scoperto, ha abbandonato l’involucro uscendo velocemente dalla sala. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno scoperto che la busta conteneva un ordigno artigianale, costituito da una tanica di benzina collegata ad un dispositivo rudimentale di accensione che fungeva da innesco. Disinnescata la bomba e messo in sicurezza il locale, sono scattate le ricerche del responsabile, identificato grazie alle descrizioni fornite agli agenti dai fedeli, ed alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dei negozi della zona.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto ma, secondo il GIP del Tribunale di Bari, Nicola Bonante, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, non è da escludere che l’uomo abbia agito spinto da motivazioni teologiche o fanatismo religioso.