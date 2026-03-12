La scuola pugliese registra un nuovo e significativo calo delle iscrizioni. I dati parlano chiaro: si passa dalle 93.692 iscrizioni dell’anno scolastico 2025/2026 alle 90.612 del prossimo anno, con una perdita complessiva di 3.080 alunni. La flessione interessa tutti gli ordini scolastici. A livello regionale, la scuola primaria perde 950 alunni, la secondaria di primo grado registra 1.008 studenti in meno, mentre la secondaria di secondo grado segna il calo più consistente con 1.122 iscritti in meno.

Un trend che preoccupa i sindacati, che invitano le istituzioni ad affrontare con urgenza la questione demografica e sociale. Non si tratta, infatti, solo di numeri ma di un segnale chiaro perché il territorio si impoverisce demograficamente e socialmente. Il calo delle iscrizioni riflette un fenomeno più ampio che coinvolge il Sud Italia: meno nascite, emigrazione dei giovani e difficoltà occupazionali che spingono molte famiglie a trasferirsi altrove. Una situazione che rischia di avere ripercussioni pesantissime sul sistema scolastico regionale, in termini di dimensionamenti, accorpamenti e riduzione di organici. I sindacati invocano un intervento deciso da parte delle istituzioni, con vere politiche sociali a sostegno delle famiglie, del lavoro stabile e dei servizi. In caso contrario nei prossimi anni si potrebbe assistere allo svuotamento progressivo di numerose scuole pugliesi

I dati preoccupano ancor di più se andiamo ad analizzare le singole province. Tra quelle più colpite c’è Taranto, dove la scuola primaria registra un calo del 6,76%. Anche le percentuali di Bari non fanno sorridere, nel capoluogo infatti la secondaria di primo grado segna una diminuzione del 4,68%. Riduzioni si registrano anche nella provincia BAT, con la primaria in calo del 2,36%, a Brindisi con -0,24% nella secondaria di primo grado. Infine a Lecce, dove le scuole superiori registrano una diminuzione dell’1,77%.

Per questo motivo i sindacati chiedono alla Regione Puglia l’apertura immediata di un confronto istituzionale e un piano straordinario per il Mezzogiorno, che metta al centro natalità, occupazione e investimenti strutturali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e garantire un futuro al sistema scolastico regionale.