Sempre più consensi ed apprezzamenti sta riscuotendo l’APA (Associazione Pugliese Arbitri) affiliata CSEN e fondata nel 2004.

Inizialmente ha preso il via da Bari con sei arbitri e oggi è arrivata a contare uno staff di 32 associati, provenienti da tutta la provincia, presieduti da Pasquale Brindisi. Sono dotati di quattro divise e hanno tesserino tecnico per arbitrare le gara nazionali a 5 a 7 a 8 a 11 amatoriali.

Competenza, professionalità ed esperienza vengono ulteriormente coadiuvate dalla tecnologia At4s, il var adottato sui campi da calcio in esclusiva in tutta Italia.

L’ APA gestisce circa 70 tornei con 2500 gare annuali che si sono tenute non solo in Puglia, ma anche fuori regione. Con il nuovo anno tante sono le richieste pervenute per arbitrare competizioni e tornei fra categorie professionali. In programma il campionato nazionale medici – veterinari che si svolgerà fra Fasano, Monopoli, Carovigno, competizione sportiva molto sentita e seguita. Altre gare sono già in fieri per l’ estate quando gli arbitri saranno impegnati su più campi e campionati.

Molto apprezzati in campo per correttezza, competenza, professionalità, gli arbitri APA sono sempre più richiesti.

Grande attenzione è riservata anche alla salute degli associati che si sottopongono a regolari visite mediche.

Gli arbitri APA vengono anche apprezzati dal pubblico sugli spalti per la loro correttezza in campo e per come sanno gestire le situazioni delicate. Il loro presidente Brindisi è veramente orgoglioso di questo gruppo unito, motivato e pronto ad accogliere nuove sfide.