Il dialogo con i professionisti che accompagnano ogni giorno le imprese del territorio rappresenta uno strumento essenziale per costruire politiche economiche solide, efficaci e realmente vicine ai bisogni del sistema produttivo. E’ quanto emerso dall’incontro tenutosi ieri a Bari tra il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e i presidenti provinciali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: Ruggiero Pierno di Bari, Francesco Vizzarro di Taranto, Fabio Corvino di Lecce, Barbara Branca di Brindisi e Lorenzo Chieppa di Trani.

Nel corso dell’incontro i presidenti hanno espresso, a nome della categoria, le preoccupazioni in merito alla sospensione degli avvisi relativi agli incentivi alle imprese.

Il presidente Decaro ha dichiarato di comprendere tale preoccupazione, ma ha ricordato il percorso che ha motivato tale scelta.

Ha assicurato che tutte le domande con CUP dovranno trovare copertura. Sul punto ha assicurato che si farà ogni sforzo. Quanto al futuro, ferma restando la necessità di reperire ulteriori risorse, occorrerà avviare un ripensamento sull’articolazione degli incentivi. Su questo sarà indispensabile avviare un confronto con la categoria dei commercialisti, che meglio di altre conosce le dinamiche delle imprese.

“Comprendiamo le preoccupazioni espresse dall’Ordine dei Commercialisti – ha dichiarato, a margine, il presidente Decaro – e proprio per questo stiamo assicurando la piena operatività delle istruttorie relative ai beneficiari già in possesso del CUP. Stiamo inoltre rafforzando le strutture amministrative dedicate, anche attraverso l’integrazione di ulteriori risorse umane e personale regionale, così da accelerare le procedure e dare risposte rapide alle imprese”.

Durante il confronto è stato consegnato, inoltre, un documento condiviso dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di tutte le Province, quale contributo utile per orientare la definizione delle future misure di sostegno e per indirizzare le risorse secondo criteri chiari, sostenibili e improntati alla massima trasparenza.

“Il contributo delle rappresentanze dell’Ordine dei Commercialisti – ha aggiunto Decaro –, come di tutti i consulenti e professionisti al servizio delle imprese, rappresenta un supporto importante nella costruzione di politiche pubbliche più efficaci. I commercialisti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere il nostro sistema imprenditoriale e nell’accompagnare investitori e imprenditori nei percorsi di crescita del territorio”.

Il presidente ha, infine, sottolineato come la sospensione temporanea degli avvisi debba essere letta anche come un passaggio di responsabilità, ma anche di garanzia per gli investimenti avviati: “Questo momento deve essere interpretato come un’opportunità per rafforzare la programmazione e costruire strategie ancora più solide, capaci di generare nuove prospettive di sviluppo industriale e di creare opportunità occupazionali per il futuro della nostra regione”.