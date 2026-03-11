In Italia ogni settimana si buttano via in media 554 grammi di cibo a persona, a confermarlo il Rapporto Waste Watcher International* – Il Caso Italia 2026, diffuso in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Lungo tutta la filiera agroalimentare, lo spreco supera 5 milioni di tonnellate ogni anno, per un valore di oltre 13 miliardi di euro. Una sfida quotidiana che riguarda tutte le famiglie e che nel Mezzogiorno, dove lo spreco domestico supera la media nazionale, diventa ancora più pressante.

È proprio per sensibilizzare cittadini e famiglie su questi temi che nasce Il Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla: l’iniziativa itinerante, partita nelle scorse settimane a Roma proprio in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che sta attraversando alcune delle principali piazze italiane per promuovere una maggiore consapevolezza sul valore del cibo e sulle azioni quotidiane che possono contribuire a ridurre gli sprechi.

Dall’11 al 18 marzo il progetto sarà anche a Bari in Via Sparano, angolo Piazza Umberto I, trasformando una delle strade più frequentate della città in uno spazio di incontro e riflessione aperto a cittadini, famiglie e passanti. Nel cuore di una città profondamente legata alla cultura gastronomica mediterranea, l’iniziativa invita tutti a riflettere su quanto il cibo rappresenti non solo una risorsa economica, ma anche un patrimonio culturale e ambientale da preservare. Anche in Puglia la sfida è concreta: ogni anno centinaia di tonnellate di alimenti finiscono nella spazzatura, rendendo ancora più urgente promuovere comportamenti consapevoli e buone pratiche quotidiane.

Pensata come un grande libro animato, l’installazione artistica cattura l’attenzione dei passanti attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva immediata. Il progetto porta la firma del regista e artista visivo Virgilio Villoresi, che unisce cinema e animazione grazie alla delicatezza della carta e ai meccanismi cinetici, mentre la paper art è affidata a Mauro Seresini, autore di personaggi e ambientazioni interamente realizzati a mano.

Il percorso accompagna i visitatori tra le pagine del “Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa”, la pubblicazione gratuita presentata lo scorso anno da Fondazione Barilla e già scaricata da oltre un milione e mezzo di persone. Il volume illustra come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano aiutarci a prevenire e ridurre lo spreco alimentare. Una famiglia che evita di sprecare, con un approccio più consapevole in cucina, può arrivare a risparmiare oltre 500 euro all’anno.